الخزاف محمد مندور يتسلم جائزة الاستحقاق من مؤسسة فاروق حسني للثقافة

كتب- أحمد الجندي:

تسلم فنان الخزف محمد مندور جائزة الاستحقاق الكبرى خلال حفل إعلان جوائز الفنون في دورتها السادسة، الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

وفي كلمته، أوضح الكاتب محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، أن جائزة الاستحقاق الكبرى تتميز بطابعها المختلف عن بقية الجوائز، إذ تُمنح لشخصية مرموقة تكون قدوة للشباب، مشيرًا إلى أن الجائزة سبق أن مُنحت لكاتبة وفنان تشكيلي بارزين، تقديرًا لإسهاماتهما الفنية والثقافية.

وأضاف " سلماوي" أن مجلس الأمناء قرر هذا العام منح الجائزة للخزاف المصري الأصيل محمد مندور، تكريمًا لعطائه المتميز في مجال الفنون التشكيلية، وإسهاماته في تطوير فن الخزف المصري.

وأشار الكاتب محمد سلماوي إلي أن الخزاف الكبير محمد مندور امتد بفن الخزف المصرى الأصيل من روائع مصر القديمة والقبطية والإسلامية إلى جماليات الخزف المعاصر فى أبهى صوره، فأعمال مندور الخزفية هى التجسيد الحى لهذا التزاوج النادر بين الأصالة التراثية والحداثة العصرية، ولا غرابة فى ذلك لفنان نشأ فى منطقة الفسطاط، وعمل منذ نعومة أظافره فى فواخير تلك المنطقة الفريدة التى هي من المناطق النادرة فى العالم التى إستمرت تنتج الخزف بلا انقطاع عبر مئات السنين، وقد إستطاع مندور أن ينطلق بعبقريّته الفنية من طينة الفخار فى الفسطاط إلى آفاق الاتجاهات العالمية الحديثة فى فن الخزف.

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