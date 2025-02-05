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نجيب ساويرس يشيد بأعمال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق

08:16 م الأربعاء 05 فبراير 2025

المهندس نجيب ساويرس

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كتب- أحمد الجندي:

أعرب المهندس نجيب ساويرس عن سعادته بحضور حفل إعلان جوائز مؤسسة فاروق حسني للفنون التشكيلية في دورتها السادسة، مشيدًا بالأعمال الفنية المتميزة المعروضة هذا العام.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الذي نظمته مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين، مساء الأربعاء.

ووجه "ساويرس" شكره للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، مثنيًا على أعماله الفنية التي وصفها بأنها دائمًا متألقة ومتميزة.

‏‎ومن جانبها، أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الفنان الكبير محمد مندور لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2025 والتي تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه مصري.

‏‎وصرح الكاتب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الامناء بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة حيث تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز اثرت الحياة الثقافية المصرية فى الفن التشكيلي او الأدب او السينما او الموسيقي ، وذلك عن مجمل اعمالها، وقال أنها بالتالى غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز ، وانما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

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