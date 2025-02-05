رئيس الاتحاد العربي: حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 55 تريليون دولار

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد والتحول الرقمي يقودان العالم أجمع، موضحا أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل إلى 55 تريليون دولار.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن التحول الرقمي للحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، أدى إلى زيادة سرعة الإنترنت لتصبح مصر الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت.

وأوضح أن خدمات التعهيد وتصدير الرقميات، يزداد بشكل مستمر بعد استقطاب ما يقرب من 55 شركة خدمات رقمية، مضيفا أن الثورة الصناعية الرابعة ستغير العالم بأجمعه.

وأكد أن الرئيس السيسي أكد ضرورة التدريب والتأهيل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه تم تدريب 200 ألف شاب مصري في مجالات

الذكاء الاصطناعي والرقميات.

وأردف رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، أن الدولة تعمل على تأهيل كافة الكوادر البشرية، للتحول الرقمي.