خبير اقتصادى: زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد

كتبت -داليا الظنيني:

تحدث الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة في الموازنة الجديدة للدولة.

وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة في هذه الفترة منتبهة للغاية للحد من التضخم، خاصةً التضخم السعري خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة يتم الاستعداد لها في الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل.

وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة الأجور خلال الفترة القادمة سواء في الأجور القائمة أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، ولكن هناك حد للمعاشات في الزيادة، بالإضافة إلى أن زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد أيضا.

وتابع الخبير الاقتصادي: "هناك قيد في الموارد، ومن المستبعد أن تكون نسبة الزيادة 25% في ظل وجود تضخم بالنسبة ذاتها، لكن الحكومة بقرارات الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف.

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