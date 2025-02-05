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مدبولي: نظام البكالوريا قد يطبق اختيارياً لحين تقييمه

07:04 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نظام البكالوريا قد يُطبق على الطلاب بشكل اختياري وليس إلزاميًا، وذلك لفترة محدودة من أجل تقييم النظام.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أنه من الوارد أن يكون نظام البكالوريا اختيارياً، ومن حق الطالب الاستمرار في النظام القديم إذا رغب في ذلك.

وتابع: "نحن نجمع جميع الآراء المتعلقة بفكرة البكالوريا لمناقشتها، وسنأخذها في الحسبان. هدفنا هو تخفيف الضغط على الطلاب من هوس الثانوية العامة".

وأكمل رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "نحن نستمع لآراء الجميع، وفي بداية تطبيق النظام، من الممكن أن يكون اختيارياً، والطالب إذا أراد الاستمرار في النظام القديم يمكنه ذلك، وإذا فضل النظام الجديد يمكنه أيضًا الاستمرار فيه".

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