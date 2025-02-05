مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطورات الملفات السياسية الحالية تؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للسيناريو الأكثر تشاؤمًا، مؤكدًا أن السيناريوهات والخطط "جاهزة" بالفعل وأن الحكومة قد وضعت الحسابات اللازمة لهذا الأمر ليطمئن المواطن المصري خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتغير.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المواطن يجب أن يكون على دراية بحجم التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.

وأوضح أن الحكومة والمواطن شركاء في مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن دور المواطن يتمثل في الوعي الكامل بالتحديات والمشاركة في عمليات الحوكمة والترشيد، بما يساهم في تقليص الاستهلاك في جميع المستلزمات الأساسية.

وتابع رئيس الحكومة: "كلما قللنا من الممارسات والسلوكيات الخاطئة كمواطنين وأجهزة، كلما ساعدنا الدولة المصرية على الاستمرار في الاستقرار".

وأكد أن الوضع في مصر، على الرغم من التحديات، يظل مستقرًا، حيث يتمكن المواطن من الحصول على احتياجاته اليومية بسهولة، وتتمتع الدولة بمؤسسات قوية ومتماسكة.

وفي ختام حديثه، طمأن "مدبولي" المواطن المصري بأن الدولة قد خططت لجميع احتياجاتها ومستحقاتها، مؤكدا استمرار العمل على ضمان استقرار الأوضاع والمضي قدمًا في مواجهة التحديات.