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مدبولي: توجيه رئاسي بتكامل أجهزة الدولة للتعامل مع الطوارئ

06:41 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التكامل بين أجهزة الدولة في التعامل مع الأزمات، من خلال وضع سيناريوهات لمختلف الأزمات المحتملة لضمان استعداد الدولة في حال وقوع أي أزمة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التوجيه كان يقضي بأن تكون عملية التدريب مستمرة مع جميع الجهات المختصة، وذلك لتسهيل التعامل السريع مع أي أزمة قد تحدث.

وأوضح رئيس الحكومة أن الوقت عامل حاسم في كيفية إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء شبكة السلامة والطوارئ التي تضم مجموعات متخصصة في كل محافظة.

وتابع: "هذه المنظمة ستظل مستمرة، وستواصل عملية التدريب بشكل مستمر لضمان التكامل الفعّال بين كافة جهات الدولة".

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