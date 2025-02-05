وافق عليها الرئيس.. مدبولي يكشف تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميين"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيارة التي قام بها أمس إلى مدينة المعرفة، وعلى مدار 3 ساعات في نهاية اليوم مع وزير الإتصالات زرنا جامعة مصر المعلوماتية ومراكز الإبداع الرقمي والمقرات التي أنشئت هناك.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القطاع هو مستقبل مصر الحقيقي للقوة البشرية وشباب مصر.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعي من دولة الصين أدى إلى ثورة في عالم المجتمع الرقمي، وكان له تداعيات على البورصة في كل أنحاء العالم، وبدأ يناقش العالم أجمع تداعيات هذا الأمر.

وتابع: أؤكد لكل الأسر المصرية والشباب، مستقبل مصر في هذا القطاع، وما رأيناه أمس شئ مبشر ويدعو للتفاؤل بالشباب المصري الموجود.

وأكمل: الشباب المصري اللي متخرج من الجامعات المصرية العادية مش خاصة أو أجنبية، بيروح هناك يؤهَل بدورات مكثفة تمكنه من الالتحاق بالعمل في شركات موجودة هنا في مصر، وسمعنا إن رواتبهم وهما داخلين بيتكلموا معاهم في 50 ألف جنيه.

وأكمل: مصر لديها فرصة هائلة في هذا القطاع، ولازم نفكر كأرباب أسر وأولياء الأمور بتشجيع أولادنا على هذا الملف.

وأكد أن هذا ما قاده إلى لقاء اليوم الذي شُرف به مع وزير الاتصالات بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا:"عرضنا على الرئيس اليوم مبادرة جديدة تحت مسمى الرواد الرقميين".

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتأهيل المزيد من الشباب في هذا القطاع المهم جدًا، قائلًا:"عرضنا على الرئيس خطة إضافية بجانب الجهد الذي تقوم به الدولة لتأهيل 12 ألف شاب مصري سنويًا من خلال مبادرة جديدة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمى "الرواد الرقميين".

وتابع: هذه المبادرة ستقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة التي ستجتذب فئات سنية بداية من 15 إلى 32 عام، وستتنوع ما بين دبلوم مكثف أو دبلوم متخصص والذي يستغرق من أربع إلى 9 شهور، إلى الحصول على ماجستير مهني أو علمي يصل إلى عامين، وبالتالي سيكون لدينا حزمة متنوعة من البرامج أقلها 4 شهور وأكبرها عامين وهو الماجستير.

وأكمل: تكلفته ستصل في العام ما بين 2.5 إلى 3 مليار جنيه، ووجه الرئيس بأن يتحمل التكلفة بالكامل صندوق تحيا مصر مع وزارة الإتصالات، وبالتالي كل الشباب الذين سيدخلون هذا البرنامج سيتلقون منح كاملة تتضمن الإقامة الكاملة أثناء الدورات المكثفة، وسيكون البرنامج مزيجا من الدراسة النظرية والأكاديمية مع أن ينهي الدراسة بتطبيق عملي على الأرض بالتنسيق مع الشركات العاملة في السوق المصري، بحيث تكون فرصة له بأن يلتحق بإحدى هذه الشركات.

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