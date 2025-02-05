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مدبولي: "حوكمة ملف الزيادة السكانية هيخلي البلد في حتة تانية"

05:56 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك رقم مهم جدًا في معدل الزيادة السكانية ولأول مرة ينخفض عدد المواليد في مصر عن 2 مليون نسمة منذ 2007.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ذلك نتاج جهود كبيرة عملت عليها الحكومة المصرية في هذا الملف، بالإضافة إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بأنه يجب ضبط الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه لو استطعنا حوكمة هذا الملف ولو لفترة زمنية مثلما قامت دول أخرى كثيرة، فإن مصر هتكون في حتة تانية بهذا الموضوع".

وتابع: الزيادة السكانية ضمن أولوياتنا، واستمرار معدلات الزيادة السكانية في الانخفاض خلال الـ10 سنين المقبلة ستكون فارقة مع الدولة المصرية.

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