مدبولي: الصادرات الزراعية تحقق 10.6 مليار دولار في 2024

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت 10.6 مليار دولار صادرات بزيادة 17% نمو عام 2024

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القطاع ينمو بصورة كبيرة، وقطاع الصادرات الهندسية ينمو بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس الحكومة، وضعنا مستهدف واضح بنمو الصادرات المصرية على الأقل ما بين 15 إلى 20 % سنويًا، بحيث تصل مصر قبل 2030 لفكرة أن يكون هناك فائض تجاري وهذا هدف مُهم جدًا فيما يتعلق بالصادرات السلعية.

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