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مدبولي: توافق عربي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني

05:48 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للوضع الإقليمي، فمنذ وقف إطلاق النار وشرعت مصر في إدخال كل ما يمكن من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، قائلًا:"أتابع هذا الملف بصورة يومية".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن وزير الصحة عرض اليوم عدد الجرحى والمصابين الذين دخلوا من الجانب الفلسطيني مع مرافقيهم وكل الإجراءات التي تمت والعمليات الجراحية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستستمر في هذا الأمر بقوة شديدة.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه كانت هناك زيارة لدولة العراق الشقيقة، والتقيت خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قائلًا:"هناك توافق تام على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967".

وتابع: أيضًا الملفات الاقتصادية للعلاقات الثنائية كانت محور اهتمام شديد، حيث أشاد وزير رئيس الوزراء العراقي بأداء شركات التشييد والبناء المصرية بمشروعات إعادة الإعمار في دولة العراق.

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