تحقق نقلة جيدة.. مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماعًا هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن؛ لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه هناك تصورا لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وناقشت مع وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد.

وأوضح رئيس الحكومة:" إن شاء الله تكون حزمة جيدة جدًا؛ لأننا كدولة حريصين كل الحرص مثلما قلت في أكثر من فعالية أن تكون الزيادة جيدة للمرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي القادم بحيث تحقق نقلة جيدة، ولا ننسى أن هذه الزيادة ستصاحبها زيادة في المعاشات أيضًا".

وتابع: كان هناك بعض الملاحظات سنعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الحزمة.