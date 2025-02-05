5 توصيات من مرفق الكهرباء بشأن التعامل مع التيار خلال سقوط الأمطار

كتب- محمد صلاح:

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن توصياته لتعزيز الوعي لدى المواطنين؛ لضمان سلامتهم خلال الأحوال الجوية السيئة، خصوصًا عند سقوط الأمطار.

وأوصي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بتجنب المخاطر المرتبطة بالكهرباء باتباع النصائح التالية:

الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع

- تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة والأكشاك أو الكابلات الكهربائية؛ حيث تزداد خطورتها أثناء الأمطار.

- عدم لمس الأسلاك المكشوفة؛ ففي حال ملاحظة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، يجب الابتعاد عنها تمامًا وعدم محاولة التعامل معها.

- الإبلاغ الفوري عن أية مشكلات؛ اتصل بالخط الساخن للكهرباء عبر الرقم 121 فورًا، للإبلاغ عن مواقع الأسلاك المكشوفة أو أي أعطال تخص مهمات الكهرباء.

- إبلاغ السلطات المحلية؛ قم بإبلاغ الحي أو الوحدة المحلية عن أي أعطال تتعلق بأعمدة الإنارة أو أي تهديدات أخرى تتعلق بالكهرباء في محيطك.

- توعية الأطفال؛ تأكد من توعية الأطفال بخطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة أو لمس أية معدات كهربائية أثناء سقوط الأمطار.

وأكد الجهاز أن اتباع هذه الإرشادات يضمن تقليل المخاطر الناتجة عن الكهرباء في الأجواء الممطرة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.