عمرو أديب عن تصريحات ترامب بشأن غزة: "إحنا أولى بلحمنا"

كتب- أحمد جمعة:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العرب قادرون على إعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تدخل أطراف خارجية.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأربعاء: "إذا كان من تعمير غزة بد، نعمرها إحنا ونخليها جنة إحنا، ونسكن فيها أهل غزة إحنا.. إحنا أولى بلحمنا إحنا، ولو حابب ترامب يشارك نبقى ندخله معانا بنسبة أو ولده معندناش مشكلة".

اذا كان من تعمير غزه بد نعمرها احنا ونخليها جنه احنا ونسكن فيها اهل غزه احنا ، احنا اولى بلحم احنا ولو حابب ترامب يشارك نبقى ندخله معانا بنسبه او ولده معندناش مشكله — Amr Adib (@Amradib) February 5, 2025

ماذا قال ترامب عن غزة؟

قال ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة"، وقدم تفاصيل إضافية حول رغبته في رؤية الفلسطينيين خارج القطاع.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في، وسنسوي الموقع بالأرض، ونتخلص من المباني المدمرة، ونخلق تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر عددًا غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة، وسنفعل شيئًا مختلفًا".

وكان ترامب كرر، قبل استقبال نتنياهو في البيت الأبيض، فكرته عن نقل الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي رفضته العديد من الدول العربية، على رأسها مصر والأردن.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية خمس دول عربية اجتمعوا السبت الماضي في القاهرة رفضهم "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم أو "التشجيع على نقلهم"، معبرين عن أملهم بالعمل مع إدارة دونالد ترامب "من أجل تنفيذ حل الدولتين".

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر بشدة، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك "ظلم لا يمكن أن تشارك فيه مصر".

كما أكدت السعودية أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع"، وأن هذا الموقف الثابت "ليس محل تفاوض أو مزايدات".