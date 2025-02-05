سفيرة النرويج عن تهجير الفلسطينيين: معاناة غزة لا يمكن تخيلها.. وندعم حل الدولتَين

كتب- عمرو صالح:

قالت السفيرة هيلدا كليمت اسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، إن الالتزام بالقانون الدولي كأساس للنظام العالمي يمثل أهمية كبيرة، مشددةً على ضرورة احترام القواعد الدولية من قِبل جميع الدول.

وأوضحت هيلدا كليمت اسدال، خلال استضافتها بندوة لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن النرويج تدين الانتهاكات الإسرائيلية كما تدين ما قامت به حركة حماس، مشيرةً إلى أن المعاناة في غزة "لا يمكن تخيلها"؛ حيث قُتل آلاف الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، إلى جانب نزوح مئات الآلاف.

وأعربت سفيرة النرويج لدى القاهرة عن تقديرها للدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدةً أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتَين؛ حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام، مشددةً على أن النرويج ترفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وتدعم استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم مساعدات لأكثر من 300 ألف طفل فلسطيني.

وأكدت هيلدا كليمت اسدال أن بلادها ستواصل دعم الفلسطينيين ومؤسساتهم، وأوضحت أن القضايا الإنسانية لا ينبغي أن تكون محل خلاف، مشيرةً إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية.

وأكدت سفيرة النرويج، في ما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أن بلادها ستسهم في دعم تعافي القطاع، مشددةً على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأشادت السفيرة بالدور المصري في الأزمة السودانية؛ لا سيما في استقبال اللاجئين السودانيين، مؤكدةً أن الحرب في السودان تحتاج إلى دعم إعلامي لتسليط الضوء على معاناة الشعب السوداني، موجهةً الشكر إلى الإعلام المصري على تغطيته المستمرة للقضية الفلسطينية.

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