صور- معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم فعالياته ويعلن جوائز مسابقاته

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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ختام فعالياته بعد نجاح كبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعار “اقرأ… في البدء كان الكلمة”.

وخلال حفل الختام، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقات المعرض، وأُقيمت مراسم تسليم راية ضيف الشرف للدورة المقبلة، حيث انتقلت من سلطنة عُمان إلى رومانيا.

وزير الثقافة يشيد بنجاح المعرض

وجه الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمعرض، وإيمانه العميق بأهمية الثقافة والفن في تشكيل الوعي الوطني.

وثمّن دور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة فعاليات الحدث مؤكدًا على أن نجاح المعرض يعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى، ويبرز دورها الريادي في دعم الثقافة وصناعة الكتاب.

وأضاف " هنو"، أن الدورة الحالية كانت بمثابة منصة عالمية جمعت ثقافات متعددة، حيث شهدت مناقشات ثرية حول القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز الوعي المجتمعي، ويؤكد الدور الثقافي المصري في نشر قيم التنوير والسلام.

وهنأ وزير الثقافة، الفائزين بجوائز المعرض، مشيدًا بإبداعهم، وموجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في التنظيم، مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم دورات أكثر تميزًا في المستقبل.

إقبال جماهيري غير مسبوق

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذه الدورة سجلت أعلى معدلات الحضور الجماهيري في تاريخ المعرض، مما يعكس تعطش المصريين للمعرفة والثقافة.

وأشار " بهي الدين" إلى أن الفعاليات المتنوعة، التي نظمتها قطاعات وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، عززت من نجاح الحدث، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لدعم صناعة النشر وبناء الإنسان المصري.

جوائز المعرض لعام 2025

أعلنت اللجنة العليا لمعرض الكتاب عن الفائزين في مختلف المجالات، حيث جاءت النتائج كالتالي:

* جائزة الرواية: مناصفة بين “جزيرة هرموش” للكاتب محمد يونس حسانين، و*“شبح عبد الله بن مبارك”* لماجد طه علي شيحه.

* جائزة القصة القصيرة: “تيريز لا أحد” للكاتب كريم سعيد.

* جائزة شعر العامية: “مناب الغايب” للشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

* جائزة شعر الفصحى: “مزرعة السلاحف” للشاعر عيد عبد الحليم.

* جائزة كتاب الطفل: “ماما وجدتي” للكاتبة نور الهدى عبد الحافظ.

* جائزة العلوم الإنسانية والدراسات الإفريقية: “المجتمع المدني وبناء السلم الإفريقي – حالتا أنجولا والكونغو الديمقراطية” للكاتب محمد عبد الستار سليمان.

* جائزة الكتاب العلمي: “جينات المصريين” للكاتب أحمد حسن بلح.

* جائزة النقد الأدبي: “شغف الترحال: علم السرد المعرفي مدخلًا إلى أدب الرحلة” للكاتبة دعاء حسن البلكي.

* جائزة الفنون (فرع الموسيقى): “العزف على آلة الناي” للكاتب عاطف إمام فهمي.

* جائزة تحقيق التراث: “نزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار – الجزء الثالث”، تحقيق د. إكرامي عشري ود. أشرف غنام.

* جائزة أفضل كتاب مترجم (الكتاب العام): “اسمها فلسطين: المذكرات الممنوعة لرحالة إنجليزية في الأرض المقدسة”, ترجمة خميلة عبد الحميد.

* جائزة أفضل كتاب مترجم (مجال الطفل): “المحقق باور: لغز الكلمات النائمة”, ترجمة هاجر محمد فوزي.

* جائزة أفضل ناشر مصري: دار منشورات الربيع.

* جائزة أفضل ناشر عربي: مناصفة بين دار نماء للبحوث والدراسات (مصر) ودار منشورات تكوين (الكويت).

تسليم راية ضيف الشرف إلى رومانيا

شهدت الفعاليات الختامية تسليم راية ضيف الشرف من سلطنة عمان إلى رومانيا، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، والدكتور عبد الله الرحبي (سفير عمان بالقاهرة)، وأوليفيا توديريان (سفيرة رومانيا بالقاهرة).

عُمان تختتم مشاركتها بإشادة بالعلاقات الثقافية

أكد الدكتور عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان، أن مشاركة بلاده كضيف شرف عكست عمق العلاقات الثقافية بين مصر وعُمان، منوهًا إلى الفعاليات الفكرية والفنية العُمانية التي قدمت صورة حية لتراث السلطنة، حيث توجه بالشكر لمصر على حسن الاستقبال والتنظيم، مثنيًا على الجهود المبذولة لإنجاح الحدث.

رومانيا تستعد لمعرض 2026

من جانبها، أعربت أوليفيا توديريان، سفيرة رومانيا، عن فخر بلادها باختيارها ضيف شرف للدورة المقبلة، والتي تتزامن مع مرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الرومانية، مشيرةً إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيكون فرصة مميزة لتعزيز هذا التعاون الثقافي.

نحو مستقبل ثقافي أكثر إشراقًا

اختُتمت فعاليات المعرض وسط إشادة واسعة بنجاحه، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أهم المحافل الثقافية في المنطقة، وليواصل ترسيخ دوره في إثراء المشهد الثقافي العربي والدولي.

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