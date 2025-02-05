كيف نتعامل مع ترامب؟.. 5 أمور جوهرية تذكرها لميس الحديدي

كتب- أحمد جمعة:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية لتهجير سكان غزة خارج القطاع، مع سيطرة بلاده عليه.

وتساءلت الحديدي عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الأربعاء: كيف نتعامل مع ترامب؟

وقالت إن الأمر بحاجة إلى: "1- موقف عربي موحد، 2- محادثات مباشرة تشرح الموقف وأن "أفكاره اللوذعية العظيمة" لا يمكن تطبيقها، 3- تقديم طرح بديل يحقق حل الدولتين ويمنحه أي مكسب فلا يمكن أن يخرج خاسرًا، 4- لوبي مكثف مع المقربين منه، 5- يجب أن يشعر أننا أقوياء ولسنا ضعفاء، ولديه مصالح معنا قد يخسرها فهذه لغته الوحيدة".

وأضافت: "في السياسة هناك سبل كثيرة قبل المواجهة، ولا نسعى إليها إلا مضطرين".

كيف نتعامل مع #ترامب: ١- #موقف_عربى موحد ٢- محادثات مباشرة تشرح الموقف و ان "أفكاره اللوذعية العظيمة" لا يمكن تطبيقها ٣-تقديم طرح بديل يحقق #حل_الدولتين و يمنحه أى مكسب فلا يمكن ان يخرج خاسراً ٤- لوبي مكثف مع المقربين منه ٥-يجب أن يشعر إننا أقوياء و لسنا ضعفاء و لديه مصالح معنا… — Lamees elhadidi (@lameesh) February 5, 2025

وسبق أن كتبت الحديدي: "ترامب يتحدث عن تهجير كل الفلسطينيين - ليس فقط أهل غزة -إلى "أراضى جميله تشرق فيها الشمس".. الفرصة البديلة كى لا يقتلوا أن يتركوا وطنهم فتكون إسرائيل الكبرى.. وجلس نتانياهو مبتسماً وسعيداً.. إنها اسوأ لحظة على القضية منذ 48".

ماذا قال ترامب عن غزة؟

قال ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة"، وقدم تفاصيل إضافية حول رغبته في رؤية الفلسطينيين خارج القطاع.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في، وسنسوي الموقع بالأرض، ونتخلص من المباني المدمرة، ونخلق تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر عددًا غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة، وسنفعل شيئًا مختلفًا".

وكان ترامب كرر، قبل استقبال نتنياهو في البيت الأبيض، فكرته عن نقل الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي رفضته العديد من الدول العربية، على رأسها مصر والأردن.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية خمس دول عربية اجتمعوا السبت الماضي في القاهرة رفضهم "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم أو "التشجيع على نقلهم"، معبرين عن أملهم بالعمل مع إدارة دونالد ترامب "من أجل تنفيذ حل الدولتين".

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر بشدة، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني، معتبرا ذلك "ظلم لا يمكن أن تشارك فيه مصر".

كما أكدت السعودية أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية "موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع"، وأن هذا الموقف الثابت "ليس محل تفاوض أو مزايدات".