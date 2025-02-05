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دخول 237 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم غزة

02:20 م الأربعاء 05 فبراير 2025

مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

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كتب-عمرو صالح:

أفادj قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها بدخول 237 شاحنة مساعدات إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولهم قطاع غزة من بينهم 24 شاحنة وقود.

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