فبراير 2025.. انطلاق فاعليات المنتدى الدولي للشباب بشأن التقنيات النووية المستدامة بالإسكندرية

كتب- محمد صلاح:

تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات الروسية، المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية المستدامة، الذي سيُعقد في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2025.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة؛ إذ من المقرر أن يجمع الحدث أكثر من 300 شاب من المهنيين، والطلاب، والقادة الدوليين.

وقال بيان للهيئة إن المنتدى سوف يناقش دور محطة الضبعة للطاقة النووية في تعزيز مستقبل منخفض الكربون، ودعم "رؤية مصر 2030" للتحول إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن الحدث يعتبر منصة للشباب؛ لعرض أبحاثهم المبتكرة والمشاركة في ورش عمل تهدف إلى تعزيز فهمهم للتقنيات النووية، وأثرها على الاستدامة. ومن المقرر أن تتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة افتتاحية تحت عنوان "التقنيات النووية لخدمة البشرية"، يشارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء من صناعة الطاقة النووية لمناقشة التحديات والإنجازات في هذا المجال.

وسيشمل المنتدى أيضًا ورش عمل وجلسات حوارية حول تطبيقات الطاقة النووية خارج نطاق توليد الكهرباء؛ مثل استخدامها في الصحة والصناعة، إضافة إلى تنظيم جلسات تعليمية للتوعية بأهمية الطاقة النووية، إلى جانب معرض يعرض تاريخ الصناعة النووية في مصر والعالم.

وقال الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن المنتدى يهدف إلى تمكين الشباب المصري وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة في مجال التقنيات النووية، مؤكدًا أن محطة الضبعة تمثل ركيزة أساسية في جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعت الهيئة المهتمين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنتدى، مع تحديد آخر موعد للتقديم في 20 فبراير 2025.

ويُعد المنتدى جزءًا من الجهود العالمية لتعزيز دور التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعقد في وقت تسعى فيه مصر وشركاؤها الدوليون إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

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