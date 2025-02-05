25 يومًا على شهر رمضان.. طلب برلماني بمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بمواجهة أي ارتفاعات جديدة في أسعار مختلف أنواع السلع الأساسية بصفة عامة، والأرز والمكرونة وزيت الطعام والفول والبيض والجبن والألبان ومنتجاتها بصفة خاصة، وذلك قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة التوسع في معارض بيع السلع الغذائية وسوق اليوم الواحد؛ لمواجهة جشع التجار.

وقال حنفي، في تصريحات له اليوم الأربعاء: إن الوضع الراهن في استقرار الأسعار والأسواق ونجاح الحكومة في الرقابة على الأسعار والأسواق يتطلب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وجميع المحافظين وقيادات المحليات ومختلف الأجهزة الرقابة، شن وتكثيف المزيد من الحملات الرقابية على الأسواق؛ لضبط المخالفين.

وطالب النائب بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد على كل مَن يحاولون الاتجار في قوت المصريين، مؤكدًا ضرورة تقديمهم للمحاكمات العاجلة، وأنه يجب على الحكومة أن تتصدى لملف زيادة أسعار السلع الاستراتيجية مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على مختلف السلع الأساسية.