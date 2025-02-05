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حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة

11:33 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 - 2026،.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: مشروع الموازنة للعام المالي 2025- 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج "تكافل وكرامة".

وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنين المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

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المستشار محمد الحمصاني حزمة الحماية الاجتماعية الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة
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