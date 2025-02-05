تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية فيسبوك: من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة نشاطا لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج ما بين ( 4 إلى 6 أمتار ).

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال فترات المساء وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل من (2 إلى 3 ) درجة مئوية.

وحذرت الهيئة سكان القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمناطق الداخلية بعدم الانخداع بالاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة.

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