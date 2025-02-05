الإسكان تكشف: إعلانات جديدة تشمل وحدات سكنية وفلل وأراضٍ

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، عن عزم الوزارة طرح العديد من الإعلانات الجديدة، خلال الفترة المقبلة.

وقال خطاب في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": تشمل الإعلانات الجديدة وحدات سكنية، فلل، أراضٍ، كما سيتم طرح جميع أنواع الإعلانات التي تقدمها الوزارة.

ولفت خطاب إلى أن الوزارة طرحت العديد من المشروعات منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث انتهى طرح مشروع "مسكن" في 26 ديسمبر 2024، الذي يوفر أراضٍ سكنية صغيرة للمواطنين.

وأوضح أن بعض الإعلانات ستكون عبر قرعة إلكترونية، بينما سيكون البعض الآخر من خلال قرعة يدوية.

أضاف خطاب أن وزير الإسكان أعلن صباح اليوم عن وجود مشروع جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا عبر قرعة عالمية، مع توفير وحدات سكنية مثل سكن مصر وغيرها من المشروعات السكنية.

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