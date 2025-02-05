ذكرى أم كلثوم.. صندوق التنمية الثقافية ينظم برنامجا للاحتفال بـ 50 عاما على رحيلها

كتب- محمد شاكر:

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المميزة خلال شهر فبراير الجاري في عدد من المواقع الثقافية بالقاهرة والإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار الاحتفاء بمرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، لاستعادة تراثها الخالد وتسليط الضوء على إرثها الفني والثقافي.

وفي متحف أم كلثوم بالمنيل، تُقام يوم الأربعاء 19 فبراير حفلة موسيقية تقدمها فرقة "أم كلثوم النسائية" بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وبمشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربي.

كما يُنظم يوم السبت 22 فبراير حفل "ليلة في حب أم كلثوم" مع الأصوات الذهبية بقيادة الدكتور مازن دراز.

ولجمهور (الست)، يفتح المتحف أبوابه مجانًا أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا طوال الشهر، باستثناء يوم الثلاثاء.

وفي الإسكندرية، يحتضن مركز الحرية للإبداع يوم الأحد 9 فبراير ندوة بعنوان "حديث الروح"، بمشاركة الأديب عادل حراز والمؤرخ الفني عصام محمود، إلى جانب الفنان محمود جابر والفنانة فرح السيد، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً.

كما يقدم مركز إبداع الطفل "بيت العيني" ورشًا فنية للأطفال، تشمل ورشة كولاج بعنوان "أطفال وكلثوميات" يومي الاثنين والخميس 3 و6 فبراير بإشراف الأستاذة هالة أنوار، وورشة رسم بعنوان "سيلويت أم كلثوم" يومي الاثنين والأربعاء 3 و5 فبراير بإشراف دعاء فتحي.

تسلط هذه الفعاليات الضوء على دور أم كلثوم في تشكيل وجدان الشعوب، وتهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بإبداعاتها الخالدة، في إطار إحياء ذكرى كوكب الشرق والاحتفاء بمكانتها الفريدة في تاريخ الفن العربي.