اليوم.. "مدبولي" يترأس الاجتماع الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي

القاهرة - مصراوي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، أجرى أمس الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت والمباني الذكية، والاطلاع على منظومة تشغيل المدينة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.