مشهد فلكي بديع يزين السماء الخميس.. اقتران القمر مع "الثريا" والمشتري والدبران

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن السماء ستشهد الخميس المقبل مشهدا فلكيا رائعا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ما يتيح لعشاق الفلك والمتخصصين فرصة مثالية للاستمتاع بهذه الظاهرة.

وأوضح تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القمر سيترائى مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث سيظهران متجاورين بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الساعة 2:15 صباحًا تقريبًا.

وأضاف أن الثريا يعد أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، ويقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم، لكن ألمعها سبعة فقط، ما جعله يعرف باسم "الأخوات السبع".

وأوضح أستاذ الفلك أن كوكب المشتري ونجم الدبران سيشاركان في المشهد، حيث يظهر المشتري أيضا بالقرب من القمر في ذلك اليوم، إلى جانب نجم الدبران، الذي يُعرف بـ"عين الثور" كونه ألمع نجوم برج الثور.

وأشار إلى أن نجم الدبران هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته نحو 2.5 ضعف كتلة الشمس، فيما يصل حجمه إلى 50 ضعف حجم الشمس، مما يجعله واحدا من أكثر النجوم سطوعا في السماء.

وذكر الدكتور أشرف تادرس أن مصطلح "الاقتران" يشير إلى اقتراب جرم سماوي من آخر ظاهريا عند النظر إليهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي وليس حقيقيا، حيث تبقى المسافات الحقيقية بين الأجرام هائلة، تقدر بمئات الملايين أو حتى المليارات من الكيلومترات، لافتا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة رائعة لمحبي الفلك لرصد هذه الظاهرة الفريدة والاستمتاع بجمال السماء ليلا.

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