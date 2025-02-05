حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار وبرودة وشبورة (بيان رسمي بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد.

أما ليلًا وفي الصباح الباكر سيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر وسيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 إلى 6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 18 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 18 11

طنطا 18 11

دمياط 19 15

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

العريش 20 07

رفح 21 06

رأس سدر 22 11

نخل 20 04

كاترين 18 01

الطور 20 11

طابا 19 11

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 10

سيوة 19 08

رأس غارب 24 14

الغردقة 26 13

سفاجا 25 16

مرسى علم 26 16

شلاتين 27 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 13

الوادي الجديد 24 09

أبوسمبل 27 12