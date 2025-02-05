الخميس.. غلق باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، غلق باب التقديم للطلاب للعام الدراسى المقبل يوم الخميس الموافق 6 فبراير ظهرا.

وقالت: "ترقبوا فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للطلاب وافتتاح الفروع الجديدة".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

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