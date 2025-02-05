إعلان

الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى الإثنين.. وتحذير من "موجة التقلبات"

10:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 10 فبراير 2025، على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود اليوم الأربعاء، وغدا الخميس 06 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء سرعتها من ( 50:35 كم/س) واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة شمال البلاد.

أما بالنسبة للطقس من الجمعة إلى الاثنين، فيسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن يرجى الظواهر الجوية المتوقعة.

pastedImage

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اضطراب الملاحة البحرية الطقس رياح أمطار شبورة درجات الحرارة الأرصاد الجوية توقعات الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تأثرت المحاصيل الزراعية بنقص الأمطار هذا العام؟.. الزراعة توضح

إعلان

إعلان

عاجل - موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025
ترامب للفلسطينيين: لا بديل أمامكم سوى مغادرة قطاع غزة
* قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بفبركة رسالة موظف دار الأوبرا
عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل