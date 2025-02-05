الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى الإثنين.. وتحذير من "موجة التقلبات"

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 10 فبراير 2025، على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود اليوم الأربعاء، وغدا الخميس 06 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء سرعتها من ( 50:35 كم/س) واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة شمال البلاد.

أما بالنسبة للطقس من الجمعة إلى الاثنين، فيسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن يرجى الظواهر الجوية المتوقعة.