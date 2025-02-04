هل تأثرت المحاصيل الزراعية بنقص الأمطار هذا العام؟.. الزراعة توضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور إبراهيم عبدالهادي، رئيس قسم القمح بمعهد المحاصيل الزراعية، عن مدى تأثر الرقعة الزراعية في مصر بنقص كميات الأمطار خلال موسم شتاء 2025 مقارنة بالكميات المعتاد سقوطها كل عام على مختلف أنحاء البلاد.

وقال عبدالهادي، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن موسم شتاء 2025 يشهد انخفاضًا شديدًا في كميات الأمطار، حيث تسود معظم أيامه أجواء شتوية فقط، مع ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأوضح عبدالهادي أن انخفاض كميات الأمطار لم يؤثر على المحاصيل الزراعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن معدلات الرطوبة المرتفعة التي تشهدها المناطق الزراعية خلال ساعات الليل المتأخرة، وانتظام المزارعين في مواعيد ري الأراضي الزراعية، قد عوض نقص الأمطار الذي كانت تعتمد عليه المحاصيل خلال موسم الشتاء.

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