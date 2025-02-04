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موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025

10:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

العمالة غير المنتظمة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.

وأكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل سيتم صرفها في توقيت متزامن مع بداية الشهر الكريم، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن محمد جبران، وزير العمل، أعلن في وقت سابق، عن رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، حيث كانت تُقدر سابقًا بـ500 جنيه، وتم زيادتها إلى 1000 جنيه.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

وجاءت منح وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، كما يلي:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

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