فلسطين حاضرة.. الخارجية تكشف تفاصيل زيارة بدر عبد العاطي لتركيا

كتبت - داليا الظنيني:

كشف السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل زيارة الدكتور بدر عبد العاطي إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة الشق الثنائي في العلاقات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما التبادل التجاري، حتى يصل إلى 15 مليار دولار.

وأكد أن زيارة وزير الخارجية إلى تركيا تأتي في إطار نسق تصاعدي تشهده العلاقات المصرية-التركية، التي تسير بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت السفير تميم خلاف إلى أن العلاقات بدأت تشهد زخمًا مع تبادل زيارات زعيمي البلدين خلال العام الماضي، حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها.

وأوضح أنه تم بحث تطورات الأزمة في غزة وجهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى التطورات في سوريا، حيث تتطلع مصر لدعم الشعب السوري وأن تكون سوريا مصدر استقرار للمنطقة.

وأردف أنه لم تكن هناك ترتيبات لتوافق زيارة وزير الخارجية إلى تركيا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى أنقرة.

وواصل السفير تميم خلاف تأكيده أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على دعم الشعب الفلسطيني على مدار الساعة، موضحًا أن 70% من المساعدات التي دخلت غزة خرجت من مصر.

اقرأ أيضا:

بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات

أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات

25 صورة ترصد أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة بـ12 محافظة.. التخصصات والخطوات التقديم

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

مدبولي: توجيهات من الرئيس بوجود "إدارة محترفة" للأزمات والكوارث