شروط مسابقة "فنون الطفل في أدب الأطفال" لعام 2025.. بجوائز 15 ألف جنيه

كتب - محمد شاكر:

أعلنت وزارة الثقافة عن إقامة مسابقة" فنون الطفل في أدب الأطفال" في فرع (قصة للطفل) لعام 2025، والتي تنظمها لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررتها الدكتورة رشيدة الشافعي.

ويمنح عدد من الجوائز بالمسابقة، إذ تبلغ قيمة الجائزة 15000 جنيه موزعة على النحو التالي: المركز الأول: 7000 جنيه، والمركز الثاني: 5000 جنيه، والمركز الثالث: 3000 جنيه. وتنشر الأعمال الفائزة من خلال المركز القومي لثقافة الطفل.

شروط المسابقة:

- أن يتراوح سن المتقدم بين 18 - 40 عاماً في تاريخ التقدم للمسابقة.

- ألا تزيد القصة عن 1500 كلمة.

- أن يحدد الكاتب الفئة العمرية الموجهة إليها القصة.

على أن يكون الكاتب لم يسبق له النشر إلا مرة واحدة، مع تقديم 3 نسخ مطبوعة ورقياً ونسخة إلكترونية (ملف Pdf) وصورة بطاقة، على ألا ترد نسخ العمل المقدمة للمسابقة.

وينبغي أن يتقدم المتسابق بنفسه أو إرسالها بالبريد على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية، الأوبرا، الجزيرة، المجلس الأعلى للثقافة، إدارة المسابقات، أو إلكترونياً من خلال الاستمارة الموجودة أونلاين وإرسالها مرفقًا بها كافة البيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني التالي: Ganamost4@yahoo.com

- أو من خلال رقم الواتساب: 01143080189

على أن تسلم الأعمال اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2025، بحيث يكون آخر موعد للتقدم في أول أبريل 2025.

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