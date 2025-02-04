موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتوجه نصائح مهمة للمواطنين (فيديو)

كتبت - داليا الظنيني:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في البلاد بداية من الغد، موضحة أن الأحوال الجوية متقلبة، وتبدأ بنشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة، مع ظهور الأتربة.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن سرعة الرياح في البحر المتوسط قد تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، متوقعة أن تؤثر سلبًا على حركة الملاحة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراجع بين 3 و4 درجات مئوية بداية من غدٍ، لتصل إلى أقل من 17 درجة مئوية نهارًا، مع طقس شديد البرودة ليلًا، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وأكدت أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح بداية من غدٍ بعد الظهر وحتى يوم الخميس المقبل، معلقة: "ستظهر الشبورة المائية بداية من يوم الجمعة المقبل، وعلينا أن نبتعد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والإعلانات والمباني، مع ارتداء ملابس ثقيلة، كما يجب على أصحاب الأمراض التنفسية توخي الحذر".

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