هل أخطأ الشيخ الطاروطي 30 مرة في قرآن الجمعة؟.. نقيب القراء يوضح التفاصيل

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، تفاصيل ما أشيع عن خطأ القارئ عبد الفتاح الطاروطي 30 مرة خلال تلاوة قرآن الجمعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد مذكرة أو شكوى بشأن أخطاء الشيخ الطاروطي، ولم يحدث أن أُحيل الطاروطي إلى التحقيق، لأنه لا توجد شكوى أو مذكرة من الأساس.

وأكد أنه لم يستمع إلى تلاوة الشيخ الطاروطي يوم الجمعة الماضية التي كانت في بورسعيد، لكنه سيستمع إليها ليتبين الأمر الصحيح، مشيرا إلى أن الحديث المتداول حول وقوع 32 خطأ في نصف ساعة غير دقيق.

ولفت إلى أن من بين الحضور في تلك التلاوة كان الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور عبد الكريم صالح، والدكتور أحمد عمر هاشم، وكانوا مشاركين في إحدى المسابقات ببورسعيد، ولم تكن جمعة عادية.

وفيما يتعلق بواقعة القارئ محمود الشحات، أكد أن كل ما يُقال مجرد حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن صاحب الشأن لم يخطره بأي شيء، موضحًا أن تكرار هذه الوقائع المتتالية له مغزى، لأنها موجهة ضد القراء المصريين المتميزين على مستوى العالم.

ولفت "حشاد" إلى أنه زار أكثر من 30 دولة ولم يجد لهجة وتلاوة أصح من التلاوة المصرية، مشيدا بوجود أجيال ناشئة من القراء، والاستماع إليهم يمنح السعادة.