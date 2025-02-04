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مواعيد القطارات في رمضان.. تعديلات جديدة تهم الركاب -مستند

08:21 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

قطارات السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض قطارات الإكسبريس خلال شهر رمضان المعظم عام ١٤٤٦ هجريا.

مواعيد القطارات خلال شهر رمضان

- اعتبارا من يوم السبت ٢٠٢٥/٣/١ يتم تنفيذ الآتي:

إيقاف تشغيل قطاري ٢٠٢٧ - ۲۰۲٦ مكيف تالجو القاهرة/ الإسكندرية وبالعكس (إيقاف مؤقت) ولحين صدور تعليمات أخرى.

قیام قطار ۱۹۱۵ سیاحي القاهرة/ المنصورة من القاهرة الساعة ٢٠: ١٥ يصل المنصورة الساعة ١٧:٤٠.

وقوف قطار ۳۰۱۷ مكيف القاهرة/ المنصورة بمحطتي قويسنا/ بركة السبع.

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار (٥٨٧/٥٨٦) مكيف الإسكندرية/ المنصورة وقطار ( ٦٣ ركاب) طنطا/ المنصورة.

- بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقا لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.

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