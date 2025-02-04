مواعيد القطارات في رمضان.. تعديلات جديدة تهم الركاب -مستند
كتب- محمد نصار:
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض قطارات الإكسبريس خلال شهر رمضان المعظم عام ١٤٤٦ هجريا.
مواعيد القطارات خلال شهر رمضان
- اعتبارا من يوم السبت ٢٠٢٥/٣/١ يتم تنفيذ الآتي:
إيقاف تشغيل قطاري ٢٠٢٧ - ۲۰۲٦ مكيف تالجو القاهرة/ الإسكندرية وبالعكس (إيقاف مؤقت) ولحين صدور تعليمات أخرى.
قیام قطار ۱۹۱۵ سیاحي القاهرة/ المنصورة من القاهرة الساعة ٢٠: ١٥ يصل المنصورة الساعة ١٧:٤٠.
وقوف قطار ۳۰۱۷ مكيف القاهرة/ المنصورة بمحطتي قويسنا/ بركة السبع.
ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار (٥٨٧/٥٨٦) مكيف الإسكندرية/ المنصورة وقطار ( ٦٣ ركاب) طنطا/ المنصورة.
- بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقا لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.
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