تحديث جديد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 5 فبراير حتى الجمعة 7 فبراير 2025.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الأمواج قد يتراوح بين 4 و6 أمتار.

وفي بيان سابق، ذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشمل ما يلي:

* نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء.

* اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 4 و6 أمتار.

* انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

* أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وقد تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

*وأكدت الهيئة ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.