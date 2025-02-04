لجنة ضبط الإعلام الرياضي تقرر "لفت نظر" عدد من المؤسسات للالتزام بالضوابط

كتب- عمرو صالح:

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الدوري.

وأشادت اللجنة ما تم خلال الفترة الماضية من الالتزام في الإعلام الرياضي، وهو ما يدل على تفهم الإعلاميين لدورهم في نشر الوعي، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وأكدت اللجنة أنها تتابع على مدار الساعة كافة وسائل الإعلام التي تقدم محتوى رياضي لاتخاذ ما يلزم نحو أي تجاوزات.

وأوصت اللجنة بتوجيه لفت نظر لعدد من المؤسسات الإعلامية بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير، وعدم تكرار ما صدر من تجاوزات من بعض البرامج الرياضية.