وزارة التموين: 230 محلا تشارك في الأوكازيون الشتوي لمدة شهر

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) بلغ 230 محلا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن هناك عددا من المحال تدخل الأوكازيون خلال الفترة المقبلة بعد استيفائها الشروط التي وضعتها وزارة التموين.

وقال الوزير الدكتور شريف فاروق إن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، مؤكداَ أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس والأدوات المنزلية والجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية.

ووجه وزير التموين، مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الأوكازيون، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة ومتابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

وكان الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراَ وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025 اعتبارا من أمس /الاثنين/ ولمدة شهر، على ان يكون لكل محل أسبوعين.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الصادر من الوزير شمل ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاَ على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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