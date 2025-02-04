خاص | "نقابة القراء" تتحرك ضد صاحب منشور "أخطاء قرآن الجمعة" للشيخ الطاروطي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، عن تكليفه فريقًا من النقابة بتتبع المنشور المتداول، الذي يزعم وجود 30 خطأً في تلاوة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي خلال قرآن الجمعة الماضية.

وتداول نشطاء على صفحات فيسبوك، منشورا منسوب لأحد الأشخاص يزعم وجود 30 خطئا للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أثناء تلاوته قرآن الجمعة الماضية من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

وقال حشاد في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إنه يتم التحقق من المنشور والمتداول وتتبع صاحبه، وحال التأكد منه ستتم مقاضاته على الفور نظرًا لأنه أحدث جدلا كبيرا، لافتا إلى أنه لا مانع لدى نقابة القراء من تقييم التلاوات الخاصة بالأعضاء شريطة أن يكون من المتخصصين في علوم القرْاءات وعلى علم بتام بأحكام التلاوة والتجويد، وإنما الأمر ليس متاحًا للجميع.

وأشار نقيب القراء، إلى أن النقابة تعلن بكل شفافية ووضوح عن أي قرارات تتخذها ضد أي إساءة تحدث لكتاب الله عز وجل، ولن تقبل بأي تطاول يحدث للمقرئين.

ولفت شيخ عموم المقارئ المصرية، إلى أن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أحد كبار القراء ومشهود له بالكفاءة، وبالتالي لا يصح لأي من غير المتخصصين أن يقيمه أو يصدر حكما عليه ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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