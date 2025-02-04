استعدوا.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن موجة تقلبات جوية: أمطار ورياح وبرودة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء، وسط تحذيرات من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ خلال ساعات.

وقالت الهيئة في تنويه جوي، إنه من المنتظر أن تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتبلغ سرعة الرياح من (50:35 كم/ س) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

كما تشهد البلاد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (6:4 متر)، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وسيناء، قد تمتد خفيفة مساءً الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن يرجى الظواهر الجوية المتوقعة.

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