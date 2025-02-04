المسلماني أمام دفاع الشيوخ: نسعى لإحياء دور ماسبيرو ووضع رؤية متكاملة لتطويره

كتب- نشأت علي:

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، "إننا نسعى، منذ شرّفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسؤولية الهيئة الوطنية للإعلام، إلى إحياء دور ماسبيرو في الإنتاج، وتعزيزه بفريق متميز للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد المسلماني، في حديثه أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر: "إننا نسعى إلى دراسة الحالة الراهنة في ماسبيرو، والآفاق التي يجب أن نصل إليها. ونحن إذ نتدارس الدور والرسالة والإمكانات داخل الهيئة الوطنية للإعلام، فإننا بصدد وضع رؤية متكاملة لتحديث ماسبيرو من حيث الشكل والمضمون".

وأضاف: "نعمل على خطة تحديث تقوم على إضاءة عدة مواقع داخل الهيئة، من محطات إذاعة وتلفزيون، وكذلك إحياء دور ماسبيرو في الإنتاج، وتعزيزه بفريق متميز للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أنه، بالتوازي مع ذلك، فإننا نعمل على إيصال رسالة الدولة، وتقديم الإنجازات التي تحققت في مصر بشكل مناسب وفعّال، كما أننا نعمل على دعم القيم المصرية، وتقديم الفكر الراقي، والتأسيس لمحتوى ثقافي جادّ، من أجل رفع مستوى الوعي وتوسيع مساحة المعرفة لدى الرأي العام.

واستعرض المسلماني، مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عددًا من القضايا والمحاور، منها إنتاج البرامج الوثائقية، وقناة الأطفال، والبرامج الدينية، والقنوات الفنية، وإذاعات القرآن الكريم وصوت العرب، وآلية اجتذاب الشباب إلى إعلام الدولة.

اقرأ أيضا:

بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات

أحدث 25 صورة لمترو الإسكندرية.. مشاهد جوية لبدء تركيب الكمرات

25 صورة ترصد أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة بـ12 محافظة.. التخصصات والخطوات التقديم

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

مدبولي: توجيهات من الرئيس بوجود "إدارة محترفة" للأزمات والكوارث