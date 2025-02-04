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رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية

04:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير العراق

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كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم قحطان طه خلف سفير العراق بجمهورية مصر العربية و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية


أكد المستشار "عبدالرازق" على عمق العلاقات المصرية العراقية ومشدداً على أهمية دعم سبل تطويرها على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون والتكاتف بين الدول العربية الشقيقة ليكون لها رأي واحد وموقف واضح في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

من جانبه أشاد السفير العراقي بالموقف المصري الداعم دائما لقضايا أمتها، مشيداً بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
ومؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة.

وشدد السفير العراقي على أهمية دور البرلمان بمصر والعراق في دعم سبل التعاون اقتصادياً وتجاريا في ظل القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيداً بدور الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد العراقي موضحاً أن سوق العمل بالعراق يرحب بالعمالة المصرية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.

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رئيس مجلس الشيوخ سفير العراق جامعة الدول العربية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق
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