بحضور سفيرة المكسيك.. إطلاق النسخة العربية من "التنين الأبيض" في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

شهدت القاعة الدولية ببلازا 2 ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفلَ إطلاق النسخة العربية من كتاب "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" للكاتب المكسيكي أدولفو كوردوبا، وبحضور سفيرة المكسيك ليونورا رويدا، وعدد من المترجمين والمهتمين بالأدب العالمي.

ندوة لمناقشة الكتاب وتجربة الترجمة

تضمن الحفل ندوة خاصة شارك فيها أحمد عويضة، الفائز بالنسخة الثانية من مسابقة الترجمة من الأدب المكسيكي، إلى جانب المترجمة أماني السيد أبو العز، والمترجم خالد سالم، عضو لجنة التحكيم، وبحضور د.كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة.

وأكدت الدكتورة كرمة سامي أن المسابقة شهدت إقبالًا كبيرًا من المترجمين، لافتةً إلى النجاح الواسع الذي حققه الكتاب الأول في المسابقة، حيث بيع منه أكثر من مليون نسخة بالإسبانية، بينما يأتي "التنين الأبيض" بتوجه جديد نحو استكشاف الفلسفة الإنسانية ودواخل النفس البشرية.

التعاون الثقافي بين مصر والمكسيك

وأشادت سفيرة المكسيك ليونورا رويدا، بالتعاون الثقافي المتنامي بين مصر والمكسيك، مشيرةً إلى أن مسابقة الترجمة التي انطلقت عام 2021 تهدف إلى تعريف القارئ العربي بالأدب المكسيكي؛ حيث استقطبت أكثر من 300 مترجم من العالم العربي، وهنّأت أحمد عويضة لفوزه بالنسخة الثانية، معبرةً عن شكرها للكاتب أدولفو كوردوبا، الذي أبدى سعادته بترجمة روايته إلى العربية.

الكاتب والمترجم: تجربة أدبية عابرة للثقافات

وتحدث المترجم أحمد عويضة عن تجربته في تعلم الإسبانية منذ عام 2018؛ بهدف التعمق في الأدب اللاتيني، مشيرًا إلى أن الكتاب يحمل رسالة متعددة الفئات العمرية، وهو ما يجعله مميزًا، كما أبدى رغبته في ترجمة شخصية السيد أحمد عبد الجواد، من ثلاثية نجيب محفوظ.

وتحدث الكاتب المكسيكي أدولفو كوردوبا، عبر تقنية الفيديو، عن أهمية الأدب في مدّ جسور ثقافية بين الشعوب، مشيرًا إلى أن كتابه يعالج موضوعات مثل التداخل النصي والنمو والتمازج بين الأجناس الأدبية، وأعرب عن إعجابه بالثقافة العربية، مبرزًا تأثير الكلمات العربية في اللغة الإسبانية، وأكد تطلعه لزيارة مصر قريبًا.

لجنة التحكيم.. تحديات الترجمة واختيار الفائز

وأوضح المترجم خالد سالم، عضو لجنة التحكيم، أن اختيار الفائز لم يكن سهلًا؛ نظرًا لجودة الترجمات المتنافسة، مشيدًا بترجمة أحمد عويضة التي تميزت بدقة اختيار الكلمات وسلامة اللغة؛ ما جعلها قادرةً على الوصول إلى مختلف الفئات من القراء.

علامة فارقة في الأدب المكسيكي المترجم

يُعد كتاب "التنين الأبيض وشخصيات أخرى منسية" إضافة قيمة للأدب المكسيكي المترجم إلى العربية، ويعكس نجاح التعاون الثقافي بين مصر والمكسيك في تعزيز التبادل الأدبي بين الثقافتَين.

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