بيان رسمي.. "القراء" تنفي تحويل الشيخ الطاروطي للتحقيق بسبب قرآن الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إحالة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي للتحقيق، بسبب وجود أخطاء في قرآن الجمعة الماضية، لا أساس له من الصحة.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء في بيان لها، اليوم، إنه لم يتم الحديث عن التحويل للتحقيق نهائيا، وأكدت وجود متابع لإذاعة القرآن الكريم (من التخطيط الدينى) يتابع صلاة الجمعة على الهواء مباشرة (ليس مع الشيخ الطاروطى فقط بل يحدث ذلك أثناء النقل المباشر مع جميع القراء) ويرصد متابع التخطيط الدينى كل ما يحدث، وحال وجود أي أخطاء يتم رصدها فورا ورفعها فى تقرير إلى محمد نوار رئيس الإذاعة، الذى يأمر بتحويلها إلى لجنة إختبار الأصوات (اللجنة الموحدة) الخاصة باختبار أصوات القراء والمبتهلين وفى حالة وجود أخطاء بالتلاوة تقوم اللجنة برصدها وكتابة تقرير بها لرئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم.

وأكد نقيب القراء أن النقابة لم تخطر الشيخ الطاروطي بأى شئ ولا صحة لتحويله للتحقيق كما فهم خطئا من البعض.

وتداول نشطاء على صفحات فيسبوك، منشورا منسوب لأحد الأشخاص يزعم وجود 30 خطئا للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أثناء تلاوته قرآن الجمعة الماضية من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

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