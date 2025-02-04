فيلم كوميدي.. مدير معهد الطاروطي يرد على منشور أخطاء قرآن الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ردّ جودة محمد مدير معهد الطاروطي للقراءات، على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول وجود 30 خطأ في قرآن الجمعة الماضية للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، قائلا: "المنشور المتداول عبارة عن فيلم كوميدي".

وتداول نشطاء على صفحات فيسبوك، منشورا منسوب لأحد الأشخاص يزعم وجود 30 خطأ للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أثناء تلاوته قرآن الجمعة الماضية من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

وقال في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "تلاوة قرآن الجمعة الماضية موجودة حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة الشيخ الطاروطي نفسه، ويمكن للجميع مشاهدتها ورصد هل توجد أخطاء أم لا؟".

وتابع: "التلاوة صحيحة بنسبة 100%، ولم يرصد عضو لجنة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية الذي كان متواجدا بالمسجد أي أخطاء للشيخ الطاروطي، والقراءة سليمة تماما".

وأوضح: "الشيخ الطاروطي أمّ المصلين في صلاة الجمعة الماضية، على الرغم من أنه لم يُبلغ بذلك على الإطلاق، وهذا حدث بسبب إبداعه وإتقانه في قرآن الجمعة، وحتى الآن لا يزال الجميع يشيد بتلاوة قرآن الجمعة".

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