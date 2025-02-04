نقيب القراء يعلق على أنباء إحالة الشيخ الطاروطي للتحقيق بسبب أخطاء التلاوة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن إحالة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي للتحقيق داخل النقابة بشأن وجود أخطاء في تلاوة قرآن الجمعة الماضية، لا أساس له من الصحة.

وتداول نشطاء على صفحات فيسبوك، منشورا منسوب لأحد الأشخاص يزعم وجود 30 خطئا للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أثناء تلاوته قرآن الجمعة الماضية من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

وأضاف حشاد في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن نقابة القراء لم تردها أي شكاوى أو تقارير من لجنة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية بشأن قرآن الجمعة الماضية للشيخ عبدالفتاح الطاروطي، لافتا إلى أن اللجنة هي الوحيدة المنوطة برصد وجود أخطاء من عدمه في التلاوات والإذاعات الخارجية.

وِأشار نقيب القراء، إلى أن التلاوات والإذاعات الخارجية يتواجد فيها أحد أعضاء لجنة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية لرصد أي أخطاء تحدث من القارئ، وحال رصد ذلك يتم برفع الأمر لرئيس الإذاعة المصرية الذي يقوم بدوره بعرض مقطع التلاوة على لجنة اختبار القراء والمبتهلين، وحال وجود أخطاء يتم اتخاذ قرار بشأن القاريء.

ولفت شيخ عموم المقارئ المصرية، إلى أن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أحد كبار القراء ومشهود له بالكفاءة، وبالتالي لا يصح لأي من غير المتخصصين أن يقيمه أو يصدر حكما عليه ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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