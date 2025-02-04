فرص عمل السعودية.. اليوم آخر فرصة للتقديم على فرص عمل بمرتبات 48 ألف جنيه شهريًا

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء فترة التقديم على فرص العمل الجديدة في المملكة العربية السعودية التي أطلقتها وزارة العمل خلال الفترة الماضية، والتي تأتي بالتعاون مع مجموعة تجارية كبرى.

الفرص المتاحة للعمل في السعودية

تشمل الفرص المعلن عنها عددًا من التخصصات التي يبحث عنها سوق العمل السعودي، وهي كالتالي:

عدد 3 خباز حلواني.

عدد 3 شيف جزارة.

عدد 2 شيف أجبان.

عدد 2 شيف أسماك.

وتتراوح الرواتب المقدمة لهذه الوظائف بين 3100 و3600 ريال سعودي "ما يعادل 48 ألف جنيه مصري".

كيفية التقديم والشروط المطلوبة

وفق بيان وزارة العمل، فإن التقديم على فرص عمل السعودية، يكون من خلال الرابط التالي، من هنا.

أما بالنسبة للشروط، فهي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة المعلن عنها.

المزايا المقدمة للعمال المقبولين في فرص عمل السعودية

وفيما يخص المزايا التي سيحصل عليها العمال المقبولون في هذه الفرص، تشمل:

تأمين صحي.

تأمين على الحياة.

تذاكر سفر كل عامين.

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