دخول 126 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن 126 شاحنة مساعدات دخلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم منذ صباح اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولهم قطاع غزة من بينهم 19 شاحنة وقود.

وفي 19 يناير الماضى، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

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