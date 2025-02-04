رعاية طبية عالمية.. "آي ڤين" المتخصصة في علاج الدوالي والأوعية تتعاقد مع التأمين الصحي الشامل

وقَّعت هيئة التأمين الصحي الشامل اتفاقية تعاون مع مراكز "آي ڤين"، الرائدة في علاج الدوالي وأمراض الأوعية الدموية في مصر والشرق الأوسط، لتقديم خدماتها ضمن المنظومة التأمينية؛ مما يتيح علاج الدوالي وَفق أحدث المعايير العالمية لجميع المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد ريادة "آي ڤين" كأول وأكبر سلسلة مراكز متخصصة في علاج الدوالي في مصر والشرق الأوسط، وأول مركز يحصل على اعتماد GAHAR ويتعاقد مع التأمين الصحي الشامل؛ مما يضمن توفير الرعاية الطبية العالمية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء المالية عنهم.

ونجحت المراكز -خلال مسيرة امتدت لأكثر من 10 سنوات- في علاج أكثر من 15 ألف حالة، مستندةً إلى خبرات طبية دولية وتقنيات غير جراحية.

واستطاعت مراكز "آي ڤين"، منذ تأسيسها عام 2013، في إحداث نقلة نوعية بمصر، وثورة في علاج الدوالي دون جراحة؛ حيث تقدم خدماتها باستخدام الليزر، والتردد الحراري، والحقن الموجه بالدوبلر؛ ما يتيح العلاج خلال 45 دقيقة فقط، دون الحاجة إلى جراحة أو تخدير أو حجز مستشفى.

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتخصصة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات، ويوفر علاجات متطورة تقلل من مضاعفات الدوالي، مثل الجلطات والتأثير على القدرة الحركية، مع ضمان وصول الرعاية لكل مواطن دون أعباء مالية زائدة.

وأكد الدكتور أحمد جاويش، رئيس مجلس إدارة "آي ڤين"، أن هذا التعاون يمثل إنجازًا طبيًّا مهمًّا، قائلًا: "استطعنا عبر أكثر من عقد من العمل أن نُرسي معايير جديدة في علاج الدوالي، وصولًا إلى علاج 15 ألف مريض بتقنيات آمنة؛ وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق رؤية مصر في تقديم رعاية صحية شاملة".

وأوضح الدكتور سامر محمد، المدير العام للمراكز، أن "حصولنا على اعتماد GAHAR جاء تتويجًا لمسيرة قائمة على الابتكار؛ حيث نحرص على مواكبة أحدث البروتوكولات العالمية، مما يعزز ثقة المرضى ويُسهِّل وصول الخدمة إلى كل بيت مصري".

تواصل الدولة، بهذا التعاون، تحقيق رؤية "مصر 2030" في بناء نظام صحي شامل ومتكامل، وتبقى "آي ڤين" الوجهة الأولى لعلاج الدوالي بتقنيات متطورة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لتوفير أفضل رعاية طبية لكل المصريين.





